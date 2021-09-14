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Son Dakika | Mali'de 6 ayda 948 sivil öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Mali'de 6 ayda 948 sivil öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de yılın ilk 6 ayında 948 sivilin düzenlenen saldırı veya operasyonlarda öldürüldüğü, yaralandığı ya da kaçırıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de yılın ilk 6 ayında 948 sivilin düzenlenen saldırı veya operasyonlarda öldürüldüğü, yaralandığı ya da kaçırıldığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 48'inci oturumunda, Mali'deki alarm veren insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bachelet, ülkede 10 ay içinde yapılan Mayıs 2021'deki ikinci askeri darbenin ardından aşırılık yanlısı faaliyet ve şiddet olaylarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

İnsan hakkı ihlallerinin ülkenin daha önce saldırılardan etkilenmeyen güneyine dahi yayıldığına dikkati çeken Bachelet, faillerin cezasız kalmasının, güvenlik durumunu kötüleştiren önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Bachelet, yılın ilk yarısında 948 kişinin terör örgütlerinin saldırılarında veya Mali güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda öldürüldüğü, yaralandığı ya da kaçırıldığına da vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), daha önce nisandan hazirana kadar 527 sivilin, düzenlenen saldırı veya operasyonlarda kaçırıldığı, öldürüldüğü ya da yaralandığını duyurmuştu.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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