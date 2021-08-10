Son dakika: Mali'de 48 kişinin öldürüldüğü terör saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildi
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Son dakika: Mali'de 48 kişinin öldürüldüğü terör saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildi

Son dakika: Mali'de 48 kişinin öldürüldüğü terör saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılardan sonra 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılardan sonra 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıları üzüntüyle öğrendiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.

Mali ordusunun, olayın sorumlularını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattığını kaydeden Goita, terörle mücadelede Mali halkının her zamankinden daha fazla kararlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Goita, saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına 72 saatlik ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köy, silahlı terörist gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alınmıştı.

Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivil yaşamını yitirmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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