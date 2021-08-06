Son dakika... Malezyalı sivil toplum kuruluşu MAPIM, Türkiye'deki yangınlar için bağış kampanyası başlattı

Son dakika gündem haberi: KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) tarafından, Türkiye'deki yangınlar için bağış kampanyası başlatıldı.

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) tarafından, Türkiye'deki yangınlar için bağış kampanyası başlatıldı.

Yazılı açıklama yapan MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, Malezyalılar olarak Türkiye'deki yangından etkilenenler için ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Mohd Azmi, yangınların tahribatının büyük olduğunu vurgulayarak, "MAPIM, Türk halkının yangınlar karşısında sağlam iradeli olduğuna inanmaktadır. Tüm Malezya halkını Türkiye'ye dua etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yangınlardan olumsuz etkilenenlere yardım için bağış kampanyası başlattıklarını duyuran Mohd Azmi, yangın sebebiyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız