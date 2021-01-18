Son dakika: Malezya'da salgından etkilenen işletme sahiplerine yeni teşvik paketi

Son dakika haberi: KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ikinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağından etkilenen işletme sahipleri için 15 milyar Malezya ringgiti (27,7 milyar TL) tutarında teşvik paketi açıkladı.

KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ikinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağından etkilenen işletme sahipleri için 15 milyar Malezya ringgiti (27,7 milyar TL) tutarında teşvik paketi açıkladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, pandemi başladığından bu yana hükümetin esnaf ve işletme sahiplerine destek olmak için 4 ayrı teşvik paketi sunduğunu bildirdi.

Muhyiddin, "Malezya Ekonomi ve Toplumu Koruma (Permai) isimli teşvik paketinin 3 ana hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler, Kovid-19 salgınıyla mücadele, halkın refahının temin edilmesi ve iş dünyasının devamlılığının desteklenmesi şeklindedir." dedi.

Teşvik paketi kapsamında yapılacak yardımları anlatan Muhyiddin, sağlık çalışanlarına bir seferliğine 500 ringgit ödeme yapılacağını, bu yılın ilk çeyreğinde 300 ringgit ikramiye ödeneceğini belirtti.

Muhyiddin, pandemiyle mücadele için 3 bin 500 yeni sağlık çalışanının istihdamı için bütçeden 150 milyon ringgit ayrılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığına ek bütçe

Başbakan Muhyiddin Yasin, Sağlık Bakanlığına 800 milyon ringgit (1,4 milyar TL) ek bütçe ve Ulusal Bağışıklık Programı'na 3 milyar ringgit (5,5 milyar TL) ayrılacağını belirterek, işletmelerin borçlarının ertelenmesinin de bu kapsamda uzatılacağını bildirdi.

Muhyiddin, "Bu süreçte hükümetin pandemiyi kontrol altına almak üzere sergilediği çabalara destek veren bütün Malezyalılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu zorlu durumun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Malezya'da hükümet, son haftalarda giderek artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle 13-26 Ocak'ta 3 federal bölge ve 5 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Sokağa çıkma yasağı, Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı Kelantan eyaletinde de uygulandı.

Ülkede ilk sokağa çıkma yasağı, 18 Mart 2020'de ilan edilmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren hafifletilmişti.

161 bin 740 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da, virüs nedeniyle şimdiye kadar 605 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 38 bin 791 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız