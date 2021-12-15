Son dakika haberi... Malezya'da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp - Haberler
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Son dakika haberi... Malezya'da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp

Son dakika haberi... Malezya'da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malezya'da kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, kayıp 29 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Malezya'da kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, kayıp 29 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Malezya Denizcilik İcra Dairesi (MMEA), Malezya'nın Johor eyaletinde kaçak göçmenleri taşıyan bir bottun battığını duyurdu. MMEA Başkanı Amiral Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, botta aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin olduğunu söyledi. Şu an için en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zakaria, 21 kişini kurtarıldığını da ifade etti. Kayıp 29 kişi için arama çalışmalarının deniz ve hava araçlarıyla devam ettiğini ekleyen Zakaria, "Bot, 04.30 sıralarında dalgalı deniz koşullarında battı" dedi.

(İHA)

Son dakika haberi... Malezya'da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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