Son Dakika | Malazgirt Zaferi kutlamalarında talihsiz kaza
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Son Dakika | Malazgirt Zaferi kutlamalarında talihsiz kaza

Son dakika haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen atlı cirit oyununda alanın yan bariyerlerine çarpan at telef oldu.

Son Dakika | Malazgirt Zaferi kutlamalarında talihsiz kaza
24.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:28

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen atlı cirit oyununda alanın yan bariyerlerine çarpan at telef oldu.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine pandemiye rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen atlı cirit oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Oyun devam ettiği esnada hızla ilerleyen at, alanın yan tarafındaki bariyerlere çarparak üzerindeki binicisiyle yere yığıldı. Bir süre yerde çırpınan at telef olurken, binicisi ise hafif sıyrıklarla olayı atlattı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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