Son dakika... Malazgirt MYO'da "Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı" açıldı
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Son dakika... Malazgirt MYO'da "Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı" açıldı

Son dakika gelişmesine göre Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı" açıldı.

Son dakika... Malazgirt MYO'da
26.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:23

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı" açıldı.

Okul Müdürü Doç. Dr. Selçuk Baş, yaptığı açıklamada, genç nüfusla beraber yaşlı nüfusunda da arttığını ifade etti.

Tıp alanında yaşanan gelişmelerle bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale geldiğini anlatan Baş, "Yüksekokulumuzun yeni programlarla daha da güçleneceğine inanıyorum. Süreçte desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a, YÖK yetkililerine ve okulumuzun büyümesi ve gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize ve üniversitemize güç katacak olan programın hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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