Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı
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Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı

31.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:26

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim yaptı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ile birlikte hafta sonları kısıtlamaları kapsamında açık işyerlerinde denetim yaptı.

Kaymakam Demirer, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulundu.

Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı
Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı
Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı
Malazgirt Kaymakamı Demirer yeni tip koronavirüs denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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