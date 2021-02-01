Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 190 kişiye para cezası verildi
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Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 190 kişiye para cezası verildi

01.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:34
Son dakika: Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 190 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberleri: Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 190 kişiye para cezası kesildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 190 kişiye para cezası kesildi.

Malatya genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sürdürülen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında, dün maske takma kuralını ihlal eden 1, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 30 kişiye para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetlenen 109 iş yeri ile 36 toplu taşıma aracı ile semt pazarlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 1833 kişiden oluşan 477 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 159 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 198 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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