Son Dakika | Malatya Valisi Aydın Baruş, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Son dakika gelişmesine göre Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını ve Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Zor bir süreç yaşandığını ve sağlık çalışanlarının yoğun çabası, üstün gayretleri sayesinde bu sürecin yönetilebildiğini belirten Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Fedakarlıklarla çalışıyorsunuz, pandemi sürecinde ailelerinize bile daha az vakit ayırmak zorunda kaldınız. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın, Allah daima yardımcınız olsun, yoğun dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşadınız, İnşallah alınan tedbirlerle daha rahat bir dönem geçiririz. Emekleriniz, çabanız ve üstün gayretiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hem Dünya Hemşireler Gününüzü hem de bayramınızı kutluyorum. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice hizmetler vermeyi nasip etsin. Aileleriniz ile birlikte nice güzel bayramlar diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise hastanelerin durumu hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi.

Hastane ziyaretlerinin ardından Hekimhan ilçesine geçen Vali Aydın Baruş, 01 Kasım 1997'de Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit olan Oğuz Gürbüz'ün, 14 Nisan 2021'de Kuzey Irak'ta şehit olan Hacı Halil Kızılay'ın ve 09 Eylül 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Güner Erdem'in ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Devletin şehit ailelerine çok büyük önem verdiğini belirten Vali Baruş, kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde Vali Baruş'a Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz ve İl Müftüsü Veysel Işıldar da eşlik etti.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik