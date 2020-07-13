Son Dakika | Malatya Ticaret Borsası
Son dakika habere göre Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
13.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:42
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|18,02
|25,04
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|22,50
|22,50
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Kaynak: AA