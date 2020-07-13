Son Dakika | Malatya Ticaret Borsası Son dakika habere göre Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 18,02 25,04 1 nolu şekerpare kayısı Kg 22,50 22,50

Kaynak: AA