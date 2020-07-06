Son dakika! Malatya Ticaret Borsası Son dakika ekonomi haberi... Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 16-21,27 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 16-21,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 16,00 21,27 2 nolu şekerpare kayısı Kg 18,50 18,50 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 2,15 2,15

Kaynak: AA