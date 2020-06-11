Son dakika! Malatya Ticaret Borsası
Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 34,59 liradan satıldı.
11.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:38
Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 34,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 no'lu organik kuru kayısı
|Kg
|34,59
|34,59
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|22,44
|29,00
|Kuru kayısı
|Kg
|18,00
|20,00
|Kuru üzüm siyah
|Kg
|21,00
|21,00
|Armut kurusu
|Kg
|19,00
|19,00
Kaynak: AA