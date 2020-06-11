Son dakika! Malatya Ticaret Borsası Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 34,59 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 34,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 no'lu organik kuru kayısı Kg 34,59 34,59 Gün kurusu kayısı Kg 22,44 29,00 Kuru kayısı Kg 18,00 20,00 Kuru üzüm siyah Kg 21,00 21,00 Armut kurusu Kg 19,00 19,00

Kaynak: AA