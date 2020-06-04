Son dakika... MALATYA Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi
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Son dakika... MALATYA Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

Son dakika güncel haberi: Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdiMALATYA'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K. (45), polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

04.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:18

Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

MALATYA'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K. (45), polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede tutuklandı. Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

Son dakika... MALATYA Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

Kaynak: DHA

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