Son dakika... Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi
Son dakika güncel haberine göre Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
04.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:35
Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü.
(Hasan Gündüz/İHA)
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Kaynak: İHA