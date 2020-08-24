Son Dakika: Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 4 gözaltı Son dakika haberi: MALATYA'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 tabanca, 10 kurşun, 3 gram esrar, 1 pala ve 2 sustalı bıçak ele geçirdi. Evlerde bulunan suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Kaynak: DHA