Son Dakika: Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 4 gözaltı
Son dakika haberi: MALATYA'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
24.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:22
MALATYA'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 tabanca, 10 kurşun, 3 gram esrar, 1 pala ve 2 sustalı bıçak ele geçirdi. Evlerde bulunan suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.
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Kaynak: DHA