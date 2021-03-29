Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 38,5 gram metamfetamin, 12 gram esrar ve 4 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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