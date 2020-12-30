Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

30.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:38
Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 310,64 gram sentetik uyuşturucu ve 188 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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