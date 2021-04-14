Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 37 gram metamfetamin, 2 gram sentetik uyuşturucu, 7 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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