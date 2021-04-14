Son dakika... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberlerine göre MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada; 37 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 7 hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN