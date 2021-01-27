Son dakika! Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da trafik kazası sonucu alev alan kargo kamyonunun kasası itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya'da trafik kazası sonucu alev alan kargo kamyonunun kasası itfaiye ekiplerince söndürüldü.
U.E. yönetimindeki 06 CEO 362 plakalı kargo kamyonu, D-300 karayolunun, Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kamyonun kasasına devrilen sokak lambası nedeniyle kargolar alev aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaza sonrası D-300 karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Devrilen elektrik direklerinin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Hafif yaralanan sürücü U. E. ve A.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş