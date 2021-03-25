Son dakika... Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Malatya'da otomobille kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya-Ankara Karayolu Organize Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AAJ 529 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada, yaralanan Ö.K., ile V.Y, otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş