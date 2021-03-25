Son dakika... Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika... Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da otomobille kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobille kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya-Ankara Karayolu Organize Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AAJ 529 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazada, yaralanan Ö.K., ile V.Y, otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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