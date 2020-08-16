Son dakika... Malatya'da tosunun saldırısına uğrayan besici öldü
Son dakika haberlerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapan Halil Kaya (52), tosunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
16.08.2020 00:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:28
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapan Halil Kaya (52), tosunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hekimhan ilçesi Taşoluk Mahallesinde yaşayan Halil Kaya, iddiaya göre akşam saatlerinde evinin bahçesindeki ahıra hayvanlarına yem vermeye gitti.
Burada, tosunun saldırısına uğrayan Kaya, ağır yaralandı.
Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA