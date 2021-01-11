Son dakika! Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika! Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

11.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:00
Son dakika! Malatya'da

Son dakika haberlerine göre Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 294 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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