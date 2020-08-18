Son dakika... Malatya'da tabiat parkında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberine göre Malatya'da tabiat parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
18.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:15
Malatya'da tabiat parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkında çıkan yangına, ihbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 araç, 15 personelle müdahale etti.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında ağaçlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA