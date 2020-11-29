Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi
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Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi

29.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:29

Son dakika haberleri... Malatya'da polis ekipleri, drone kullanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

Malatya'da polis ekipleri, drone kullanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı, 15 Temmuz Millet Meydanı, Sivas Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi'nde drone ile denetim yaptı.

Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

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Polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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