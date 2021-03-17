Son Dakika | Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde akraba olan S.K, B.K. ve Y.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K. ve B.K, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli Y.Y. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş