Son dakika: Malatya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika: Malatya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

08.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:34
Son dakika: Malatya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Malatya'da piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltını aldı.

Malatya'da piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltını aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Yeşilyurt ilçesinde piyasaya sahte para süren 3 şüpheli belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, zanlıların evlerinde yaptıkları aramada 6 bin 900 lira değerinde 69 sahte 100 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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