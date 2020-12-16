Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
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Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı

16.12.2020 02:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 02:23

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin otomobiliyle ekip otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin otomobiliyle ekip otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Turgut Temelli Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurarak kontrol etmek istediği B.H. yönetimindeki 34 JP 6285 plakalı Hyundai marka otomobil dur ihtarına uymayınca polis ekipleri ile kovalamaca başladı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda Turgut Temelli Kavşağı'nda sıkıştırılan içerisinde B.E. ile Y.Y.'nin de yolcu olarak bulunduğu araç sivil ekip aracına çarptıktan sonra kaldırıma çıkararak durabildi.

Kazada araç koltukları arasına sıkışan B.E. hafif şekilde yaralanırken, yaralı şahsın tedavisi bölgeye sevk edilen ambulans da yapıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde alkol aldıkları için kaçtıklarını belirtirken, kiralık olduğu ileri sürülen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı
Son dakika... Malatya'da polis şüpheli kovalamacası kazayla bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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