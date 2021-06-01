Son dakika... Malatya'da ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı artıyor

Son dakika haberi... Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Fırat Kalkınma Ajansı bölgesinde en fazla ölümlü ve yaralamalı trafik kazası Malatya'da meydana geldi.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Fırat Kalkınma Ajansı bölgesinde en fazla ölümlü ve yaralamalı trafik kazası Malatya'da meydana geldi.

TRB1 olarak adlandırılan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı bölgesindeki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası istatistikleri yayımlandı. Karayolları trafik kazası istatistiklerine göre merkezi Malatya'da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı bölgesindeki en fazla ölümlü ve yaralanmalı kaza Malatya'da meydana geldi.

Malatya'da bin 460 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası

Malatya'da geçen yıl bin 460 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, ikinci sıradaki Elazığ'da 943 adet, üçüncü sıradaki Bingöl'de 422 adet ve dördüncü sıradaki Tunceli'de ise 180 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı