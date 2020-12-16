Son dakika! Malatya'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Malatya'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı

16.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:33
Son dakika! Malatya'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı

Son dakika haber: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, yaptığı açıklamada, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitime devam eden öğrencilerle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

İlçemiz genelindeki 7200 öğrenci ile bu haftayı kutlamanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Güler, "Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte evlerinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ile ilgili olarak etkinlikler yaptılar ve bu etkinlikleri bizlerle paylaştılar. Bu etkinliğe katkı sunan tüm öğrencilerimi, tüm öğretmenlerimi ve velilerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

İlgili Haberler

Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırıma davet etti
Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırıma davet etti
Son dakika haber: Polisler evde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı
Son dakika haber: Polisler evde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı
Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar
Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Erkan Akçay Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hakan Taşıyan Defne Samyeli Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Çağdaş Atan Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Malatya'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:44:53. #1.15#
title