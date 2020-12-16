Son dakika! Malatya'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinde kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, yaptığı açıklamada, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitime devam eden öğrencilerle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

İlçemiz genelindeki 7200 öğrenci ile bu haftayı kutlamanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Güler, "Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte evlerinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ile ilgili olarak etkinlikler yaptılar ve bu etkinlikleri bizlerle paylaştılar. Bu etkinliğe katkı sunan tüm öğrencilerimi, tüm öğretmenlerimi ve velilerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın