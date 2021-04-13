Son dakika: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.