Son Dakika | Malatya'da kaçakçılık operasyonu
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Son Dakika | Malatya'da kaçakçılık operasyonu

24.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:00
Son Dakika | Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberlerine göre Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 308 parfüm, 6 cep telefonu, 78 batarya ve 22 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 308 parfüm, 6 cep telefonu, 78 batarya ve 22 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık yapıldığı tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda değişik markalarda gümrük kaçağı 308 parfüm, 6 cep telefonu, 78 cep telefon bataryası, 22 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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