Son dakika! Malatya'da jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı
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Son dakika! Malatya'da jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı

18.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:10
Son dakika! Malatya'da jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı

Son dakika haberleri: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı.

Söğüt Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde yerde duran puhuyu fark eden jandarma ekibi, kuşa yem ve su verdi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine kuş, tedavisi için görevlilere teslim edildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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