Jandarma Kovid-19 ile asayiş denetimi yaptı
04.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:18
Malatya'da jandarma ekipleri, kent merkezinde ve kırsalda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile asayiş denetimi yaptı.
Malatya'da jandarma ekipleri, kent merkezinde ve kırsalda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile asayiş denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezindeki semt pazarları ile kırsal mahallelerdeki denetimlerini sürdürdü.
Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, kırsal mahallelerde ise yaz mevsiminde kullanılan bağ evlerini güvenlik amaçlı kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı