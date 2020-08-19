Son Dakika | Malatya'da, Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı Son dakika haberleri: Malatya'da, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Malatya'da, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Jandarma ekipleri, yolcu otobüslerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleyerek, vatandaşlara maske verdi.

Mesire alanlarını da denetleyen ekipler, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda bilgilendirme yaptı.

İş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol eden jandarma, pazar yerlerinde esnaf ile vatandaşlardan ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Pazar yerlerinde jandarma araçlarından ise yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.

Kaynak: AA