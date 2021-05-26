Son dakika! Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Son dakika! Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların HES kodlarını sorgulayarak risk durumlarına baktı.

Semt pazarlarında vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması, konusunda anonslar yapan jandarma sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarını denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Evgar Hülya Avşar Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:08:35. #1.13#

title