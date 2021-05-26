Son dakika! Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Son dakika gündem haberi: Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların HES kodlarını sorgulayarak risk durumlarına baktı.
Semt pazarlarında vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması, konusunda anonslar yapan jandarma sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarını denetledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş