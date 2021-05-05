Jandarma 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını kapıda teslim etti
Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardımlarını evlerinde teslim etti.
Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardımlarını evlerinde teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığı personelinin 65 yaş üstü bir vatandaşa zarfta maaşını teslim ederken ısrarla "Bir sayın isterseniz" diyerek, ricada bulunmasını yaşlı vatandaşın, "Saymaya gerek yok güveniyorum, valla kurban size güveniyorum" demesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da sosyal yardımlarının ulaştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı