Jandarma 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını kapıda teslim etti

Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardımlarını evlerinde teslim etti.