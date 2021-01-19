Son dakika! Malatya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı uygulanıyor
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Son dakika! Malatya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı uygulanıyor

19.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:38
Son dakika! Malatya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başladı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı huzurevi, engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezi ile özel bakım merkezinde kalan yaşlılar ile çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs aşısı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarının ikinci adımının bugün itibarıyla Malatya'da başladığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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