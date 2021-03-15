Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

15.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:40
Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber... MALATYA'da, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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