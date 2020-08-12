Son Dakika: Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
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Son Dakika: Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı

Son dakika haberlerine göre MALATYA Valisi Aydın Baruş, kentteki düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Son Dakika: Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
12.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:54

MALATYA Valisi Aydın Baruş, kentteki düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düğünlerde oluşan kalabalıklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Vali Baruş, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve iki düğün arasının da yine 2 saat olacağını ifade etti. Salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını belirten Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

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Kaynak: DHA

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