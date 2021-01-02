Son dakika... Malatya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Malatya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

02.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:08
Son dakika... Malatya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erhan Okçu (30) yönetimindeki 31 AFA 152 plakalı tır, Malatya-Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde devrildi.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği sürücünün cesedi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ryan Babel Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Bursa Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Malatya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 15:09:42. #1.15#
title