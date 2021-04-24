Son dakika: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Malatya'da devrilen otomobilin şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'da devrilen otomobilin şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya-Sivas kara yolu Bahçelievler mevkisinde Yusuf Cavlak'ın (36) kullandığı 44 AAY 246 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Cavlak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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