Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİASINI DOĞRULADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çınar, kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili, "Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş" dedi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Göçük yaşanan binanın giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

13 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binada kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok ancak binanın altında dükkanlar mevcut. Ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. Ayrıca 13 kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İçeride kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ERDOĞAN SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeden 28 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Koca paylaşımında, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" dedi.

Binanın çökmeden önceki hali:



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