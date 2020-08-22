Son dakika! Malatya'da çatısı çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı Bir son dakika haberine göre Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.

Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye ait ahırın çatısı çöktü.

Olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ahırda mahsur kalan 3 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Kaynak: AA