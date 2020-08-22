Son dakika! Malatya'da çatısı çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı Son dakika haberleri: Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.

Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye ait ahırın çatısı çöktü.

Olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ahırda mahsur kalan 3 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Kaynak: AA