Son dakika! Malatya'da çatısı çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı
Son dakika haberleri: Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.
22.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:50
Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye ait ahırın çatısı çöktü.
Olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ahırda mahsur kalan 3 büyükbaş hayvanı kurtardı.
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Kaynak: AA