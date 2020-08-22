Son dakika! Malatya'da çatısı çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı
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Son dakika! Malatya'da çatısı çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı

Son dakika haberleri: Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.

Son dakika! Malatya'da çatısı çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı
22.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:50

Malatya'da, çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye ait ahırın çatısı çöktü.

Olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ahırda mahsur kalan 3 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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