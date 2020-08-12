Son Dakika | Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberlerine göre Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
12.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:03
Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakaları tespit edildi.
Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
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Kaynak: AA