Son Dakika | Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı Son dakika haberlerine göre Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakaları tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Kaynak: AA