Son dakika... Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Hekimhan ilçesi kırsalındaki Dumlu Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında, Dumlu Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı. Kaynak: AA