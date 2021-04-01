Son dakika... Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik