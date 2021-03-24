Son dakika: Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
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Son dakika: Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

24.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:13
Son dakika: Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika habere göre Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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